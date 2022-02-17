Инвестиционную декларацию утвердили в Москве

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Москва утвердила инвестиционную декларацию в рамках реализации программы «Fast track для инвестиций в регионах» Министерства экономического развития России. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— Москва остается самым инвестиционно привлекательным регионом страны... Благодаря внедрению декларации и иных мер федеральной инициативы мы рассчитываем, что к 2030 году капиталовложения в экономику города вырастут на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, когда они составили 3,8 триллиона рублей, — уточнил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Декларация закрепила обязанности города в части сохранения условий реализации инвестиционных проектов, обеспечения конкурентного распределения ресурсов и предоставления инвесторам различных льгот и информации о мерах поддержки.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров подчеркнул, что на данный момент в столице действует и расширяется система мер поддержки и предоставления льгот бизнесу.

В утвержденной декларации также отмечается важность развития высокотехнологичных производств и предоставления предпринимателям механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), передает официальный сайт мэра Москвы.

— Одно из основных преимуществ Москвы в том, что ГЧП-проект может получить льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также по ставке арендной платы за участок, — резюмировал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

15 февраля в столице прошла конференция «Финансовый рынок 2022 года». Экономисты подвели итоги 2021 года, обсудили ближайшие изменения в законодательстве и дали прогнозы.