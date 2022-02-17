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Врач перечислила неочевидные симптомы детской онкологии

Ирина Игнатенко

Общество
Врач перечислила неочевидные симптомы детской онкологии
Фото: pixabay.com

Неочевидными симптомами детской онкологии могут служить носовые кровотечения, повышение температуры и увеличившийся в размерах живот. Об этом рассказала заведующая отделением детской онкологии и гематологии Республиканской клинической больницы в Дагестане Индира Юнусова.

По ее словам, об онкологическом заболевании могут свидетельствовать вполне обычные проявления недомоганий, на которые многие родители не обращают внимание.

— Существуют так называемые симптомы-маски. Это непонятная синячковая сыпь на теле, повышение температуры, которое не поддается антибактериальной терапии. Это боли в костях, носовые кровотечения, увеличение живота, печени, селезенки, лимфатических узлов, — отметила она в комментарии ФАН.

Юнусова уточнила, что эти же симптомы характерны и для многих других заболеваний. Поэтому при их наличии стоит пройти дополнительное обследование и выяснить причины появления симптомов.

Она обратила внимание на опухоли головного мозга. По ее словам, об их наличии у детей может свидетельствовать даже рвота. В этих случаях родители обычно обращаются к неврологам или инфекционистам и только потом становится известно, что у ребенка онкология.

Врач призвала периодически проходить профилактические обследования, чтобы не упустить возможность выявить онкологию на ранних стадиях.

До этого онколог перечислил симптомы, по которым можно распознать рак у ребенка.

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