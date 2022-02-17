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«Есть и другие спусковые крючки»: могут ли санкции против РФ спровоцировать мировой кризис

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Есть и другие спусковые крючки»: могут ли санкции против РФ спровоцировать мировой кризис
Фото: flickr/nato

Если Запад введет новые санкции против России, «глобальных последствий» не избежать, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Может ли ситуация спровоцировать мировой финансовый кризис, «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук, проректора РАНХиГС Андрея Марголина.

По мнению эксперта, угрозы Запада «останутся фигурой речи». Однако у мирового финансового кризиса есть и другие «спусковые крючки». Санкционный вопрос здесь не имеет решающего значения, пояснил он.

— Эти санкции связаны с так называемым вторжением на Украину, которого не будет. Мне кажется, это останется фигурой речи. Риски мирового финансового кризиса лежат не в санкционной риторике: она ни к чему не приведет. Гораздо важнее думать о фундаментальных причинах, которых много, — сообщил Марголин.

Специалист напомнил, что «мировая экономика чувствует себя не лучшим образом». Тем не менее мы наблюдаем бесконечный «сериал угроз», только усугубляющий ситуацию.

— У мирового финансового кризиса могут быть и другие спусковые крючки. Сегодня объем мирового валового внутреннего продукта приближается к 80 триллионам долларов, а мировой рынок производных финансовых инструментов превосходит мировой ВВП более чем в 20 раз. Не надо усугублять и без того сложную ситуацию своими дурацкими угрозами, — высказался Марголин.

Также собеседник «ВМ» упомянул, что по всему миру наблюдается высокая инфляция и «рвутся технологические цепочки». В частности, инфляция США в 2021 году составила 7 процентов — это максимум с 1982 года.

Марголин подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно избежать запугивания.

— В тех условиях, в которых сейчас оказалась мировая экономика, очень важны доверие и долгосрочное мышление. А мы пока ничего этого не наблюдаем. Наверное, когда-нибудь они поймут, что с Россией так разговаривать бесполезно, — заключил экономист.

В последнее время Запад неоднократно заявлял о «вторжении» на территорию Украины, которое якобы готовит Россия. На фоне происходящего обсуждается необходимость введения новых санкций против РФ. Кремль отрицает правдивость утверждений о роли России в эскалации ситуации вокруг Украины.

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