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СМИ: Еще семь тысяч российских военных прибыли на границу с Украиной

Михаил Алимов

В мире
СМИ: Еще семь тысяч российских военных прибыли на границу с Украиной
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной еще на семь тысяч человек. Об этом в четверг, 17 февраля, говорится в сообщении агентства Bloomberg, которое ссылается на американских чиновников.

По данным агентства, там уже располагаются около 100 тысяч российских солдат. Однако никаких иных доказательств этому приведено не было.

Другое американское издание Politico, с упоминанием мнения аналитиков, выпустило материал о новой дате «вторжения» России на Украину. Якобы 16 февраля, которое западные СМИ называли точной датой нападения, было лишь отвлекающим от другого числа фактором. Согласно новой версии, РФ может напасть на Украину с 20 февраля по 1 марта.

Журналисты опираются на мнение неких аналитиков, которые назвали несколько причин для выбора этих дат. Так, 20 февраля должны завершиться крупнейшие со времен холодной войны учения России и Белоруссии. После них «лидеры в Москве и Минске пообещали, что войска отправятся домой». В этот же день завершится Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будут присутствовать видные политики США и президент Украины Александр Зеленский. Нападение в этот день станет отличным «политическим троллингом», который, по мнению экспертов, так любит российский президент Владимир Путин. Еще одним фактором они назвали завершение Олимпийских игр в Пекине.

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