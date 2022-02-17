Рогозин предложил доработать французский космодром до пилотируемого уровня

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России и Европе необходимо найти новые направления для сотрудничества. Одним из них может стать космическая отрасль. В частности, доработка стартового комплекса «Союз» во французской Гвиане до пилотируемого уровня. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

— Если европейские астронавты хотят иметь возможность самостоятельно добираться до МКС, то использование отработанного, надежнейшего пилотируемого корабля «Союз МС» с не менее надежной ракетой семейства «Союз-2» с французского космодрома в Куру европейским стартовым расчетом, обученным нашими специалистами, — по-моему, отличная идея, — написал он в своем Telegram-канале.

Такая инициатива, уверен Рогозин, позволит гражданам Франции экономить миллиарды евро налогов и позволит стране встать в один ряд с ведущими в космической отрасли государствами.

В январе Дмитрий Рогозин сравнил страны НАТО с бандерлогами, которые стали жертвами удава Каа в сказке о Маугли. Так он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причине расширения альянса на восток.

Он сопроводил сообщение отрывком из советского мультфильма «Маугли». На видео удав Каа гипнотизирует похитивших Маугли бандерлогов (вымышленный обезьяний народ из «Книги джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга — прим. «ВМ»). По сюжету змея съедает их. В мультфильме удав говорит: «Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!»