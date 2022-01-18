Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из «Маугли»

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Бывший постоянный представитель РФ при НАТО, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил Североатлантический альянс с бандерлогами, которые стали жертвами удава Каа в сказке о Маугли. Он выразил свое мнение в Telegram-канале.

Политик прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о причине расширения альянса на восток.

— Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе, — написал Рогозин.

Он сопроводил сообщение отрывком из советского мультфильма «Маугли». На видео удав Каа гипнотизирует похитивших Маугли бандерлогов (вымышленный обезьяний народ из «Книги джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга — прим. «ВМ»). По сюжету потом змея съедает их. В мультфильме удав говорит: «Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!».

МИД России описал реакцию в случае отказа НАТО от гарантий безопасности. Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что НАТО представляет, какие меры Россия может принять при отказе от гарантий безопасности. Меры будут зависеть от того, какие военные потенциалы могут быть задействованы против интересов Москвы, уточнил он.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

10 января в Женеве завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

12 января заседание Совета Россия — НАТО прошло в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Со стороны НАТО присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран — союзниц НАТО.