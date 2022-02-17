Несбывшаяся мечта: мужчина в полицейской форме показывал людям корочку и угрожал убийством

Фото: mvdmedia.ru

В полицию Железногорска обратился местный житель с сообщением, что к нему в квартиру пришел незнакомец в форме сотрудника полиции, который требовал сказать, где находится их общая знакомая. При этом гость демонстрировал пистолет и угрожал убийством. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа» в четверг, 17 февраля.

По данным «МВД Медиа», незваному гостю в форме написала знакомая, с которой он давно не общался. Тон текстовых сообщений показался ему оскорбительным, поэтому он назначил девушке личную встречу. А чтобы выглядеть убедительнее в глазах обидчицы, он решил напугать ее, надев форму сотрудника полиции и прихватил с собой охолощенный пистолет Макарова.

Представляясь сотрудником правоохранительных органов, он успел посетить родственников, приятелей и подруг девушки, которая, вероятно, даже не подозревала о готовящемся возмездии, однако никто не знал о ее местонахождении.

Тогда злоумышленник, продемонстрировав поддельное удостоверение, попросил одну из жительниц дома постучать в дверь соседа. Когда потерпевший открыл дверь, злоумышленник ворвался в квартиру. Между ними возникла перепалка, в ходе которой лжеполицейский угрожал хозяину жилища пистолетом, но, ничего не узнав, скрылся.

Вскоре после этого сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний работник одного из градообразующих предприятий. На допросе мужчина добавил, что всегда мечтал работать в правоохранительных органах.

В квартире и гараже подозреваемого был проведен обыск, изъяты форменное обмундирование и фурнитура, газовое и охолощенное оружия, а также поддельное служебное удостоверение.

Фото: МВД Медиа

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Кроме того, гражданин привлечен к административной ответственности по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

Проблема подделки касается и других документов. В январе сотрудники ГИБДД задержали водителя с поддельными правами на юго-востоке Москвы.