«Вскрикиваю от боли при движениях»: Бледанс получила травму прямо перед спектаклем

Фото: Личный архив Эвелины Бледанс

Российская актриса Эвелина Бледанс упала со стула и получила травму прямо перед началом спектакля. Об этом она написала после окончания первого акта постановки в Instagram.

— Упала. Сильно. Прямо на копчик. Стул выскочил из-под меня. Слезы брызнули из глаз от жуткой боли, и я не могла двинуться, а все тело содрогалось, и это все за пять минут до спектакля. <...> Выпила сильнейшее обезболивающее, но все равно внутренне вскрикиваю от боли при определенных движениях, — призналась актриса.

Бледанс уточнила, что спектакль хотели отменить, но артистка сама захотела выйти на сцену, так как там ее ждал переполненный зал поклонников. Более того, актриса сама заявила, что «сцена лечит».

Подписчики пострадавшей посочувствовали ей и пожелали скорейшего выздоровления.

«Я надеюсь, что с вами все в порядке»; «Поправляйтесь скорее»; «Крепкого здоровья!» — прокомментировали они публикацию Бледанс в Instagram.

Актер Валерий Николаев, известный зрителям по сериалу «День рождения Буржуя», неоднократно проявлял неуважение и неадекватное поведение в отношении коллег по съемочной площадке. Так на новость о госпитализации артиста в психиатрическую клинику отреагировала в беседе с «Вечерней Москвой» актриса и телеведущая Эвелина Бледанс.