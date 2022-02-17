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Песков посоветовал создателям мемов про Путина и Макрона подавать на гранты

Ирина Игнатенко

Общество
Песков посоветовал создателям мемов про Путина и Макрона подавать на гранты
Фото: Администрация президента РФ

Журналисты Life.ru показали пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, как в Сети искрометно шутят по поводу эпидемиологических мер в Кремле во время последних переговоров. Дмитрий Песков в ответ с удовольствием заметил, насколько талантливые люди живут в России.

В Сети появилось большое количество интернет-мемов, посредством которых пользователи высмеивали тему длинного стола, за которым 7 февраля провели переговоры президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. По мнению пользователей, именно расстояние между президентами стало причиной их очень долгой беседы.

Представитель Кремля оценил народный юмор и даже посоветовал создателям подобных мемов принять участие в конкурсе грантов.

— Наше отечественное творчество в этом плане не знает границ. Я бы предпочел, чтобы эти талантливые люди подавали заявки на гранты РГО, — отметил Песков.

До этого Дмитрий Песков сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдавать в России ПЦР-тест перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. Это и послужило причиной переговоров на большом расстоянии.

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