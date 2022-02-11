Песков объяснил дистанцию на встрече между Путиным и Макроном

Фото: Администрация президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдавать в России ПЦР-тест перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. Это и послужило причиной переговоров на большом расстоянии. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в некоторых случаях Путин общается с гостями на близком расстоянии в представительском кабинете. Также бывают ситуации, когда переговоры проходят за столом длиной шесть метров.

— Это действительно связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам, и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами. Мы с пониманием к этому относимся, это нормальная мировая практика, — пояснил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

7 февраля в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов. На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж Минских договоренностей.

Макрон в свою очередь сообщил, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что серьезный конфликт России и Украины невыгоден Франции, поэтому Макрон выступает за то, чтобы снизить вероятность его возникновения. Специалист подчеркнула, что конфликт на Украине невыгоден ни Макрону, ни Европейскому союзу, ни России.

О том, как западная пресса оценила прошедшую накануне встречу, читайте в материале «Вечерней Москвы».