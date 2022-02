«Ужин с шардоне и ребо»: переговоры Путина и Макрона глазами западных СМИ

Фото: Администрация президента РФ

В понедельник, 7 февраля, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Переговоры лидеров двух стран длились почти шесть часов, а их ключевой темой была проблема безопасности в Европе. О том, как западная пресса оценила прошедшую накануне встречу, — в материале «Вечерней Москвы».

Американская газета The New York Times (NYT) отмечает, что переговоры между Путиным и Макроном проходили на фоне «возрастающего страха Запада в связи с тем, что Россия может напасть на Украину в ближайшие недели». Прошедшие переговоры рассматриваются как попытка разрешения кризиса на Украине.

При этом главу французского государства называют самым «активным собеседником» Путина. В заметке, в частности, вспоминают, что президенты России и Франции созванивались пять раз с декабря прошлого года. Еще один телефонный разговор состоится после визита Макрона в Киев.

По мнению американских журналистов, роль Макрона, воплощающего в жизнь принцип челночной дипломатии и представляющего интересы коллективного Запада, в том, чтобы не допустить худшего сценария развития украинского кризиса — войны.

В то же время издание подчеркивает твердую позицию Владимира Путина: России необходима гарантия того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Этого, впрочем, как полагает NYT, западные страны обещать не могут.

Еще одна американская газета Financial Times (FT) отозвалась на прошедшие в Москве переговоры заметкой под заголовком France says Vladimir Putin is moving towards de-escalating Ukraine crisis («Во Франции полагают, что Владимир Путин нацелен на деэскалацию украинского кризиса» — прим. «ВМ»). В ней отмечается, что президент России пообещал своему собеседнику вывести с территории Белоруссии 30 тысяч российских военных после проведения совместных военных учений.

Как сообщает FT, частью сделки (в настоящее время официально не подтверждена ни Россией, ни Францией — прим. «ВМ») между двумя странами является и гарантия Путина не предпринимать новых «военных инициатив». Президенты также договорились вести диалог о «коллективной безопасности».

Иного мнения о состоявшихся в Кремле переговорах британская газета Guardian. Об этом красноречиво свидетельствует и заголовок посвященной им статьи — Talks between Macron and Putin fail to produce Ukraine breakthrough («Переговоры между Макроном и Путиным не привели к прорыву по проблеме Украины» — прим. «ВМ»).

— Похоже, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин не достигли прорыва в ходе прошедших вечером в понедельник марафонских переговоров, целью которых было отражение российской агрессии на Украине. После пятичасовой беседы Макрон предупредил о необходимости стремительных решений, чтобы избежать риска эскалации, — говорится в публикации.

Британские журналисты выразили сомнение в том, как челночная дипломатия Макрона поможет удовлетворить требование России о невступлении Украины в НАТО. Однако, как отмечает Guardian, в переговорах между лидерами двух стран наметился прогресс, когда их временно прервали на «ужин из семи блюд с винами шардоне и ребо».

В свою очередь французский телеканал France 24 отметил, что Владимир Путин «готов пойти на компромисс с Западом после переговоров с Макроном». Авторы заметки сделали акцент на том, что президент Франции выдвинул конкретные предложения по урегулированию кризиса, волнующего страны Запада и Россию.

— Появившись (на пресс-конференции — прим. «ВМ») после встречи в Кремле, которая длилась более пяти часов, два лидера выразили надежду, что из самого серьезного кризиса между Россией и Западом со времен окончания холодной войны будет найден выход, — говорится в сообщении французского СМИ.

Встреча Путина и Макрона

Встреча президента Российской Федерации Владимир Путина и президента Франции Эммануэля Макрона прошла в понедельник, 7 февраля, в Москве. Переговоры лидеров длились почти шесть часов.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной. Также в ходе пресс-конференции Путин отметил, что Киев взял курс на демонтаж Минских договоренностей.

Макрон в свою очередь сообщил, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.

По мнению политолога Наталии Елисеевой, серьезный конфликт России и Украины невыгоден Франции, поэтому президент Эммануэль Макрон выступает за то, чтобы снизить вероятность его возникновения. Об этом он также будет разговаривать во время встречи с Владимиром Зеленским 8 февраля.

— Макрон был как представитель Франции или как представитель западного блока? Из тех заявлений, которые мы слышали, он выступал, скорее, как представитель Франции: с учетом того, что во Франции идет предвыборная кампания кандидатов в президенты, Макрону важно делать ряд заявлений, способствующих поднятию рейтинга. Вчера мы их услышали, — отметила Елисеева в беседе с «Вечерней Москвой».