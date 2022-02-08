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Макрон прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Полина Долганова

В мире
Макрон прибыл в Киев для встречи с Зеленским
Фото: Администрация президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Киев, где встретится с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил французских посол в Киеве Этьен де Понсен.

— Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским… Впереди — очень насыщенный день, — написал дипломат на своей странице в Twitter.

Он добавил, что в Киев также приехал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он планирует переговорить со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

7 февраля в Москве прошла встреча Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов.

На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж Минских договоренностей.

Макрон в свою очередь сообщил, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.

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