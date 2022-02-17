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Спасатель рассказал, как защититься от опасностей во время непогоды

Ирина Игнатенко

Общество
Спасатель рассказал, как защититься от опасностей во время непогоды
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Как обезопасить себя во время непогоды, рассказал заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

Эксперт посоветовал оценить свои планы на день, если вы услышали прогноз о сильном ветре и осадках. По возможности, лучше находится в помещении, отложить поездки.

Кроме того, жилище следует подготовить к ударам стихии. Закрыть окна, убрать развешенное на балконе белье, незакрепленные конструкции.

Он добавил, что если непогода застигла на улице, нужно как можно дальше отойти от рекламных щитов, вывесок, строительных лесов. Стоит зайти в ближайшее здание и переждать непогоду.

Если человек едет в автомобиле, то стоит выбрать место, где рядом нет высоких деревьев и качающихся столбов, съехать на обочину, остановиться и переждать сильные порывы ветра, передает «Радио 1».

Ранее сообщалось, что на столичный регион надвигается циклон, который принесет снег с дождём и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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