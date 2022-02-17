Зеленский вновь предложил провести переговоры с Путиным

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести международные переговоры. Об этом говорится в материале издания РБК-Украина.

— Дипломатия начнется, когда мы сядем за стол переговоров, — передает издание.

Отмечается, что Зеленский готов «к любому формату» беседы.

Накануне член Совета Федерации Владимир Джабаров рассказал, при каком условии президент России Владимир Путин может провести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Он напомнил, что президент России неоднократно говорил, что он готов провести переговоры по теме гарантий безопасности.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным о возможности совместной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на турецкой территории. Он уточнил, что намеревается узнать мнение Путина на этот счет в ходе телефонных переговоров. Война на Украине является плохим знаком, а переговоры могут стать возможностью, которую получится использовать для деэскалации