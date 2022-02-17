Первый в России завод Kаrcher откроется в Подмосковье

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Компания Kаrcher — крупнейший в мире производитель техники для уборки и очистки — планирует до конца текущего года запустить производство в индустриальном парке «Южные врата», который расположен в подмосковном Домодедове. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

Завод в Московской области мощностью 1,5 миллиона единиц техники в год станет первым производством Kаrcher в нашей стране. Первые модели техники на заводе планируют выпустить в конце этого года.

На предприятии будет создано более 350 рабочих мест.

Слипенькин также добавил, что в Московской области также намерена работать австрийская компания Lasselsberger GmbH («Цемикс»). Эта компания планирует построить завод по производству строительных материалов, керамической плитки и сырья в Луховицах. На заводе будет создано около 300 новых рабочих мест. Проект намерены реализовать в несколько этапов, в рамках первого будет создан логистический центр, передает РИАМО.

До этого Владимир Слипенькин сообщил, что на территории Московской области появятся еще 29 индустриальных парков.