Врач Продеус назвал болезнь, которая представляет большую опасность для детей, чем коронавирус

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В 99,9 процента случаев маленькие дети переносят «омикрон» достаточно легко и без последствий. Гораздо большую опасность для них представляет другое заболевание. Об этом рассказал педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор Андрей Продеус.

Он отметил, что особую опасность для детей первого года жизни представляет грипп.

— Нельзя забывать о сезонном гриппе. Грипп — это состояние, которое, к сожалению, опасно для маленьких детей. Они переносят его очень тяжело. Защитить от гриппа может только вакцинация, а она разрешена с полугода, и то — нужно иметь определенное время, — отметил специалист в комментарии ОСН.

Он также добавил, что показатели по коронавирусной инфекции стабилизируются, но рано расслабляться. Нужно соблюдать меры личной гигиены, носить маски и вовремя проходить ревакцинацию, так как вирус продолжает мутировать.

До этого специалист перечислил скрытые симптомы «омикрона». У пациентов в период болезни могут наблюдаться только симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Среди них — тошнота, рвота, изжога, диарея, вздутие живота.