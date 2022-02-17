Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач Продеус назвал болезнь, которая представляет большую опасность для детей, чем коронавирус

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Продеус назвал болезнь, которая представляет большую опасность для детей, чем коронавирус
Фото: pixabay.com

В 99,9 процента случаев маленькие дети переносят «омикрон» достаточно легко и без последствий. Гораздо большую опасность для них представляет другое заболевание. Об этом рассказал педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук и профессор Андрей Продеус.

Он отметил, что особую опасность для детей первого года жизни представляет грипп.

— Нельзя забывать о сезонном гриппе. Грипп — это состояние, которое, к сожалению, опасно для маленьких детей. Они переносят его очень тяжело. Защитить от гриппа может только вакцинация, а она разрешена с полугода, и то — нужно иметь определенное время, — отметил специалист в комментарии ОСН.

Он также добавил, что показатели по коронавирусной инфекции стабилизируются, но рано расслабляться. Нужно соблюдать меры личной гигиены, носить маски и вовремя проходить ревакцинацию, так как вирус продолжает мутировать.

До этого специалист перечислил скрытые симптомы «омикрона». У пациентов в период болезни могут наблюдаться только симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Среди них — тошнота, рвота, изжога, диарея, вздутие живота.

Читайте также:
Врачи Дети Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте