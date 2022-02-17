Выбросившую из окна младенца женщину в Москве отправили в СИЗО

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Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

Суд отправил в СИЗО москвичку, которая выбросила из окна младенца. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 17 февраля.

— С учетом позиции государственного обвинителя Люблинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 30-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство своего новорожденного сына, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 апреля 2022 года, — рассказала правоохранитель.

Ход расследования уголовного дела по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» находится на контроле ведомства, заключила Нефедова.

14 февраля прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия с новорожденным и принятие процессуального решения по данному факту. По предварительным данным, около 21 часа 30-летняя женщина после домашних родов поместила малыша в пакет и выбросила его из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольской. Новорожденный мальчик и женщина были доставлены в больницу.