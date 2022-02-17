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Салливан отказался подтверждать получение ответа России по гарантиям безопасности

Иван Юминов

В мире
Салливан отказался подтверждать получение ответа России по гарантиям безопасности
Фото: Twitter / USEmbRuPress

Посол США в Москве Джон Салливан отказался комментировать журналистам получение ответа России по гарантиям безопасности.

Дипломат прибыл в здание МИД днем и пробыл внутри около 15 минут, отмечает РИА Новости.

11 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство не может принять коллективный ответ НАТО и ЕС на письмо главы ведомства Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Увиливание от ответа, считает она, свидетельствует о том, что Запад не намерен признавать за собой обязательства, взятые по линиям Совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

Ответы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга не содержат предметной реакции на вопрос, подчеркнула Захарова. Вместо этого Москве предложили вступить в диалог по укреплению безопасности, сетует дипломат.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев сообщил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую Штаты сами и накалили. По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.

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