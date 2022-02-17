Спортивный комплекс в современном стиле появится в Ростокине

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

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Спортивный комплекс с бассейном и площадками для тенниса появится в столичном районе Ростокино. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, четырехэтажное здание спортивного комплекса площадью 17 400 квадратных метров будет оформлено в современном стиле.

— Композиция фасадов строится на чередовании светопрозрачных витражных конструкций и декоративных рельефных панелей из композита, также есть вставки «под дерево». Дополнительную ритмичность зданию придают зубчатые витражные выступы на углах, — рассказал Кузнецов.

Внутри комплекса будут оборудованы бассейны для взрослых и детей, хоккейное поле, залы для занятий сквошем, боксом и прочими видами спорта. Помимо этого, в здании будет тренажерный и фитнес-залы.

Комплекс также будет оборудован подземным паркингом. Территория вокруг здания будет засеяна газонами.

Днем ранее, 16 февраля, Кузнецов сообщил, что Москомархитектура согласовала проект современного жилого комплекса со школой и детским садом на улице Сергея Макеева в центре столицы. Объединять строения будет озелененный двор со спортивными площадками, зонами отдыха и игровыми пространствами.

Школа будет насчитывать 2000 мест и оборудована дошкольным отделением еще на 50 мест.