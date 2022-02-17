ГЭС-2 прошла в финал международного конкурса MIPIM Awards — 2022

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Дом культуры ГЭС-2 вошел в число финалистов престижного международного конкурса в области архитектуры и строительства MIPIM Awards — 2022. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, проект имеет все шансы стать победителем конкурса. Реконструкция ГЭС-2, утверждает Кузнецов, является одной из лучших в Москве.

— То, что проект оказался в финале конкурса MIPIM Awards, — закономерный результат, думаю, есть все шансы побороться за победу, — заявил он.

Дом культуры ГЭС-2 открылся в декабре 2021 года. Он занимает здание бывшей городской электростанции, построенной в 1904–1907 годах на Болотной набережной в центре Москвы по проекту архитектора Василия Башкирова и инженера Михаила Поливанова.

На открытии ГЭС-2 присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал об уникальном проекте реставрации Дома культуры. Глава города вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрели здание Дома культуры после масштабной реставрации.

Мэр столицы отметил, что в Доме культуры нет этажей в их классическом понимании. Лестничные пролеты соединяют отдельные ярусы и платформы. При этом высота потолков центрального нефа составляет 23 метра.