Жители Подмосковья получат дополнительную поддержку для газификации домов

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Многодетные семьи, ветераны войны, инвалиды и некоторые другие группы жителей Московской области получат дополнительную поддержку для газификации домов. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он рассказал, что были приняты новые меры поддержки, направленные на помощь людям при осуществлении газификации индивидуального жилищного строительства, так как все большее количество людей планируют жить в частных домах. Изменения были внесены в закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области».

В новой редакции говорится о дополнительной компенсационной выплате многодетным семьям, праве использовать региональный маткапитал для газификации дома. Новой мерой поддержки смогут воспользоваться семьи, в которых воспитываются четыре и более ребенка. Также средства положены семьям с тремя детьми, если третий был рожден или усыновлен в период с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023 года, передает «360».

В августе прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о высоком спросе в регионе на социальную газификацию.