Врачи рассказали, о чем может свидетельствовать неприятный запах изо рта

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Врачи Британского фонда печени рассказали, о чем может говорить неприятный запах изо рта. По их словам, он может свидетельствовать об опасном заболевании.

Так, данный симптом характерен для таких заболеваний, как фиброз или цирроз печени. Данное заболевание возникает не только у тех, кто злоупотребляет алкоголем.

При скоплении жира в печени начинается воспаление, которое и приводит к печальным последствиям. Неприятный запах изо рта может быть первым сигналом этих проблем, как отмечают британские эксперты.

Медики уточняют, что речь идет о сладковатом затхлом запахе изо рта. Его наличие может говорить о том, что печень перестала справляться с нагрузками и фильтровать вредные вещества, передает «Царьград».

При появлении подобного симптома стоит обратиться за консультацией к врачу.

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