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Трамваи на Преображенской улице задерживаются из-за ДТП на путях

Евгений Белоусов

Происшествия
Трамваи на Преображенской улице задерживаются из-за ДТП на путях
Фото: Depositphotos

Из-за ДТП на путях возле остановки «Преображенская площадь» задерживаются трамваи 4пр, 7 и 13. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что несколько трамваев задерживаются на столичной улице Рогожский Вал из-за аварии на путях. По предварительной информации, водитель одной из машин выехал на трамвайные пути в неположенном месте и столкнулся с трамваем. Из-за этого маршруты временно изменили. Дептранс советовал внимательно следить за расписанием.

Также в Дептрансе посоветовали водителям быть внимательнее во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей. На обособленных путях установлены камеры, которые фиксируют нарушения ПДД.

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