«Она была лучшей»: Илья Авербух высказался об историческом прокате Александры Трусовой

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Российская фигуристка Александра Трусова показала лучшее выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Такую точку зрения в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух.

— Хочется похвалить Сашу Трусову. Она большая молодец, установила мировой рекорд и была сегодня лучшей в произвольной программе, — сказал собеседник «ВМ».

Он также отметил, что Анна Щербакова выиграла золотую медаль «абсолютно по праву». В свою очередь Камила Валиева не смогла показать результат, к которому все привыкли.

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По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании первое место заняла Анна Щербакова (255,95 балла), второе — Александра Трусова (251,73), третье — представительница Японии Каори Сакамото (233,13), четвертое — Камила Валиева (224,09).

До этого своим мнение о выступлении фигуристок с «ВМ» поделилась залуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.