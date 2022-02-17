Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Она была лучшей»: Илья Авербух высказался об историческом прокате Александры Трусовой

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Олимпиада в Пекине
Спорт
«Она была лучшей»: Илья Авербух высказался об историческом прокате Александры Трусовой
Фото: Telegram / olympic_russia

Российская фигуристка Александра Трусова показала лучшее выступление в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Такую точку зрения в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух.

— Хочется похвалить Сашу Трусову. Она большая молодец, установила мировой рекорд и была сегодня лучшей в произвольной программе, — сказал собеседник «ВМ».

Он также отметил, что Анна Щербакова выиграла золотую медаль «абсолютно по праву». В свою очередь Камила Валиева не смогла показать результат, к которому все привыкли.

Видео: Россия 1

По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании первое место заняла Анна Щербакова (255,95 балла), второе — Александра Трусова (251,73), третье — представительница Японии Каори Сакамото (233,13), четвертое — Камила Валиева (224,09).

До этого своим мнение о выступлении фигуристок с «ВМ» поделилась залуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Читайте также:
Фигурное катание Илья Авербух Александра Трусова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте