«Ее убили»: Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Камилы Валиевой на Олимпиаде

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Залуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась с «Вечерней Москвой» мнением о выступлении российских фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

По ее словам, золото в Олимпийском турнире — великолепный результат. Провальное выступление Валиевой Тарасова связывает с давлением, которое на нее оказывали по ходу турнира.

— Ее убивали, убивали и убили, — заключила собеседница «ВМ».

По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании первое место заняла Анна Щербакова (255,95 балла), второе — Александра Трусова (251,73), третье — представительница Японии Каори Сакамото (233,13), четвертое — Камила Валиева (224,09).

В понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Подробнее об инциденте с Камилой Валиевой читайте в материале «ВМ».