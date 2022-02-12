Все решит суд: что известно об инциденте на Олимпиаде с Камилой Валиевой

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На зимних Олимпийских играх в Пекине все еще не утихает допинговый скандал, связанный с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Своим выступлением в «золотом» для России командном турнире 15-летняя спортсменка покорила зрителей со всего мира, однако позже в ее декабрьской допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество. Валиева является фаворитом на золотую медаль и в женском индивидуальном турнире, который начнется 15 февраля. Допустят или нет нашу фигуристку до этих соревнований, пока неизвестно. «Вечерняя Москва» собрала всю основную информацию об инциденте с одной из самых талантливых фигуристок в мире.

Триумф и отложенная церемония награждения

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники — Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями же их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось и вовсе шокирующее объяснение заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой одного из российских спортсменов. Позже выяснилось, что речь идет о Камиле Валиевой.

В течение нескольких дней в прессе распространялась противоречивая информация об инциденте с допингом российской фигуристки. 10 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) отказались комментировать ситуацию, призвав общественность к терпению. Сообщения о допинге представитель организации назвал «спекуляцией».

На следующий день Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили триметазидин.

Запрещенное вещество

В разговоре с «ВМ» спортивный врач Денис Олисов рассказал, что триметазидин входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период.

— Сам по себе триметазидин — это препарат, который является энерготоником для работы клеток сердца, применяется достаточно давно успешно нашими бабушками в лечении заболеваний сердца и при наличии сердечно-сосудистой недостаточности. А вот с какой целью его можно применить в спорте, — это вопрос сложный и спорный, — отметил специалист.

Спортивный врач Валентин Беляевский заявил, что триметазидин совершенно точно не улучшает спортивный результат. Однако в 2014 году этот препарат включили в класс стимуляторов, в котором также, например, находится и запрещенный мельдоний. Всемирный антидопинговый кодекс запрещает употребление препаратов этого класса как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.

Арбитр, который поддерживает спортсменов

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

Формально у МОК есть юридические основания не только для отстранения от соревнований российской фигуристки, но и даже для пересмотра итогов командного турнира. Однако ситуацию смягчает тот факт, что запрещенное вещество было обнаружено в небольшом количестве и не в период Олимпиады, то есть никакого влияния на выступление Валиевой оно оказать не могло. Кроме того, Валиева имеет статус «защищенного лица», поскольку ей еще нет 16 лет.

Американский спортивный юрист Пол Грин сообщил Reuters, что с высокой долей вероятности Валиева может отделаться предупреждением из-за своего возраста.

— Если Валиевой будет вынесено предупреждение, ей тут же будет позволено выступать. Чтобы принять предупреждение в качестве наказания, фигуристке придется признать свою вину. Но она и ее команда могут быть не готовы к этому, — заявил юрист.

Над делом Валиевой будут работать трое арбитров — Джеффри Бенц (США), Фабио Иудика (Италия) и Весна Бергант Ракочевич (Словения). Бывший сотрудник RUSADA, юрист Анна Анцелиович рассказала, что Бенц является самым именитым из этой троицы. По ее словам, «он обычно поддерживает спортсменов».

Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой в ближайшее время. Ожидается, что суд вынесет решение во второй половине дня 14 февраля.

«ВМ» надеется на объективность судей и желает Камиле Валиевой с достоинством выйти из сложившейся ситуации.