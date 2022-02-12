Решение по разбирательству в CAS дела Валиевой огласят 14 февраля

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Решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой огласят во второй половине дня 14 февраля. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе CAS.

Слушания по делу начнутся в 15:30 в воскресенье. Арбитрами станут представители Италии, США и Словении — Фабио Юдика, Джеффри Бенц и Весна Бергант Ракочевич соответственно, передает РИА Новости.

До этого глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что комитет поддерживает начало расследования в отношении окружения Валиевой.

Тренер фигуристки Этери Тутберидзе 12 февраля прокомментировала ситуацию и подчеркнула, что Валиева не виновата в скандале с допингом.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».