«Вместе до конца»: Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности фигуристки Валиевой

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Российская фигуристка Камила Валиева не виновата в скандале с допингом на Олимпийских играх в Пекине. Об этом в субботу, 12 февраля, заявила тренер Этери Тутберидзе.

Она отметила, что не понимает, почему спортсменку вообще допустили к участию в Олимпиаде, если допинг-пробы от 25 декабря считались сомнительными. Такая ситуация — случайное стечение событий или спланированная акция, считает Тутберидзе.

— Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости — до конца. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но надеюсь, справедливость как-то восторжествует, — рассказала она в эфире Первого канала.

До этого глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что комитет поддерживает начало расследования в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой.

9 февраля СМИ сообщили, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

15-летней Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине.

11 февраля также стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».