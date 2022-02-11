Что известно о допинг-скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде в Пекине

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В настоящее время положение сборной России на командном турнире по фигурному катанию в рамках Олимпиады остается под вопросом, как и участие фигуристки Камилы Валиевой в индивидуальном зачете, который должен состояться 15 февраля. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о допинг-скандале, которая известна к этому часу.

В понедельник, 7 февраля, российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу на командном турнире на текущей зимней Олимпиаде в Пекине. За свой произвольный прокат россиянка получила 178,92 балла. Таким образом, сборная России подтвердила свою победу в командном турнире по фигурному катанию и получила в копилку второе золото на Играх-2022. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.

При этом официальное награждение россиян по итогам соревнования так и не состоялось.

В среду, 9 февраля, издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. При этом не уточнялось, из-за чего конкретно возникла проблема. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет.

На следующий день пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина рассказала, что фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать ситуацию с допинг-тестом российской спортсменки Валиевой, призвав общественность к терпению.

В то же время Этери Тутберидзе, которая является тренером фигуристки, назвала сплетнями информацию о сомнительном допинг-тесте ее подопечной.

10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти намерены ориентироваться на официальную информацию от Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу ситуации с допинг-пробой отечественной спортсменки.

Аналогичное заявление сделал председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, России следует дождаться официального заявления Международного олимпийского комитета по поводу возможных нарушений антидопинговых правил и не политизировать ситуацию.

В ряде СМИ сообщалось, что в организме фигуристки якобы был обнаружен триметазидин. В беседе с «ВМ» врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ имени Лесгафта Денис Олисов заявил, что данное вещество входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период.

Позже Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило информацию об обнаружении триметазидина в организме спортсменки.

В этот же день, 11 февраля, стало известно, что Международный олимпийский комитет обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой на Олимпийских играх.

В пресс-службе ITA рассказали, что Международный союз конькобежцев может пересмотреть результаты российской сборной на командном турнире по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр в Пекине. При этом уточнялось, что пересмотр результатов может быть реализован только после вынесения окончательного решения по делу.

«Вечерняя Москва» продолжает следить за развитием событий.