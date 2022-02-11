Результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде могут быть пересмотрены

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Международный союз конькобежцев может пересмотреть результаты российской сборной на командном турнире по фигурному катанию в рамках Олимпийских игра в Пекине. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Международного агентства тестирования.

При этом уточняется, что пересмотр результатов может быть реализован только после вынесения окончательного решения по делу, передает «Чемпионат».

Допинг-пробы Валиевой на Играх в Пекине

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. При этом в чем конкретно проблема, не уточнялось. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет.

Ряд СМИ сообщали, что в организме фигуристки якобы был обнаружен триметазидин. В беседе с «ВМ» врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов заявил, что данное вещество входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Если в организме спортсмена действительно был обнаружен триметазидин, который входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период, то это большое горе и большая проблема. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов.

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать ситуацию с допинг-тестом российской спортсменки Камилы Валиевой, призвав общественность к терпению. Сообщения о допинге он назвал «спекуляцией».

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, которую взяли 25 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.

В этот же день стало известно, что Международный олимпийский комитет обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.