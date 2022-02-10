В Кремле отреагировали на ситуацию с фигуристкой Валиевой

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Российские власти намерены ориентироваться на официальную информацию от Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу ситуации с допинг-пробой отечественно спортсменки Камилы Валиевой. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что скандал произошел не на Олимпиаде, а вокруг нее, а его участниками стали лица, не обладающие должной информацией.

— Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков обратил внимание, что единственным первоисточником в сложившейся ситуации должен стать МОК, в связи с чем комментировать этот вопрос «нет никакого смысла».

— Ориентируемся на МОК, — добавил Песков и пожелал членам российской сборной на Олимпиаде в Пекине «только золотых наград». Он отметил, что это пожелание относится и к фигуристке Валиевой.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

Несколько групп юристов в настоящее время работают над данной ситуацией. Заключение, вероятно, будет достигнуто 10 февраля.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Если в организме спортсмена действительно был обнаружен триметазидин, который входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период, то это большое горе и большая проблема. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов.

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать ситуацию с допинг-тестом российской спортсменки Камилы Валиевой, призвав общественность к терпению.