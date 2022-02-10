Тутберидзе прокомментировала ситуацию с допинг-тестом фигуристки Валиевой

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Этери Тутберидзе, которая является тренером фигуристки Камилы Валиевой, назвала сплетнями информацию о сомнительном допинг-тесте ее подопечной.

— Сплетнями не занимаюсь, — цитирует реакцию Тутберидзе издание «Спорт-Экспресс».

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

Несколько групп юристов в настоящее время работают над данной ситуацией. Заключение, вероятно, будет достигнуто 10 февраля.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Если в организме спортсмена действительно был обнаружен триметазидин, который входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период, то это большое горе и большая проблема. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов.

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать ситуацию с допинг-тестом российской спортсменки Камилы Валиевой, призвав общественность к терпению.