В МОК поддержали начало расследования в отношении окружения Валиевой

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Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает начало расследования в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом в субботу, 12 февраля, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

— Мы будем способствовать расследованию действий не только спортсмена, но и его окружения. Будет очень жесткая позиция, — передает его слова РИА Новости.

До этого в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказались комментировать причину столь долгого изучения допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

9 февраля СМИ сообщили, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

15-летней Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине.

11 февраля также стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».