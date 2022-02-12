В WADA отказались комментировать долгое изучение допинг-пробы Валиевой

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В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказались комментировать причину столь долгого изучения допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) в свою очередь адресовал этот вопрос Стокгольмской антидопинговой лаборатории, которую аккредитовала WADA.

— Мы не можем давать дополнительные комментарии по этому делу, поскольку оно находится на рассмотрении, — прокомментировали в пресс-службе агентства для РИА Новости.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой, выступающей в сетке одиночного катания.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у российской фигуристки Камилы Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».