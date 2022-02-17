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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявили в Москве и в Подмосковье. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение действует до 10:00 18 февраля в Москве и до 11:00 18 февраля в области. Порывы ветра в это время будут достигать 15–20 метров в секунду.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в ближайшие часы город накроет дождем и мокрым снегом.

Днем ранее, 16 февраля, сообщалось, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

Отмечается, что под особым контролем городских служб находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

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