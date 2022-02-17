Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин поздравил московских учащихся с днем студотрядов

Евгений Белоусов

Город
Сергей Собянин поздравил московских учащихся с днем студотрядов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В четверг, 17 февраля, отмечается День российских студенческих отрядов. С этим праздником мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов столицы.

— История этого движения тесно связана с Москвой. Студенты МГУ первыми поехали осваивать целину, участвовали во всесоюзных стройках. Их пример подхватила молодежь всей страны, — написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что на сегодняшний день традиции студенческих отрядов продолжают 60 московских вузов. В свободное время студенты помогают на строительстве городских объектов, работают проводниками на железной дороге, вожатыми в детских лагерях.

— Студотряды активно участвуют в патриотических и благотворительных проектах. Во время ежегодной Всероссийской акции «Снежный десант РСО» приводят в порядок военные памятники в отдаленных городах, помогают ветеранам, — написал мэр.

Собянин также рассказал о своем опыте участия в студенческих отрядах и даже поделился своей фотографией того времени. По его словам, это было «незабываемое время».

До этого мэр Москвы открыл столичный центр инновационных технологий в здравоохранении. По словам Собянина, пандемия коронавируса доказала, что «десятилетиями» ждать открытий в сфере медицины уже нельзя — нужен новый организационный подход к этой сфере. Медицинский центр инновационных технологий решит сразу несколько задач.

Читайте также:
Сергей Собянин поздравление Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте