Сергей Собянин поздравил московских учащихся с днем студотрядов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В четверг, 17 февраля, отмечается День российских студенческих отрядов. С этим праздником мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов столицы.

— История этого движения тесно связана с Москвой. Студенты МГУ первыми поехали осваивать целину, участвовали во всесоюзных стройках. Их пример подхватила молодежь всей страны, — написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что на сегодняшний день традиции студенческих отрядов продолжают 60 московских вузов. В свободное время студенты помогают на строительстве городских объектов, работают проводниками на железной дороге, вожатыми в детских лагерях.

— Студотряды активно участвуют в патриотических и благотворительных проектах. Во время ежегодной Всероссийской акции «Снежный десант РСО» приводят в порядок военные памятники в отдаленных городах, помогают ветеранам, — написал мэр.

Собянин также рассказал о своем опыте участия в студенческих отрядах и даже поделился своей фотографией того времени. По его словам, это было «незабываемое время».

До этого мэр Москвы открыл столичный центр инновационных технологий в здравоохранении. По словам Собянина, пандемия коронавируса доказала, что «десятилетиями» ждать открытий в сфере медицины уже нельзя — нужен новый организационный подход к этой сфере. Медицинский центр инновационных технологий решит сразу несколько задач.