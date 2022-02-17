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Британский врач рассказал о ранних симптомах рака желудка

Иван Юминов

Общество
Британский врач рассказал о ранних симптомах рака желудка
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Британский врач Санджай Мехта заявил, что ряд симптомов рака желудка проявляется на ранних стадиях.

— Первые признаки рака желудка часто неопределенны, но могут включать изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту, — рассказал специалист.

При подобной онкологии, уточнил он, бывают такие признаки, как потеря веса, кислотный рефлекс и затрудненное глотание. Данные симптомы способны указывать и на другие заболевания, но при появлении таких состояний следует обращаться к врачу, приводит слова Мехты Express.

17 февраля врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал о главных причинах развития онкологических заболеваний. Эксперт сообщил, что за последние годы в России онкологические заболевания прогрессировали, поскольку во время пандемии пациенты, находящиеся на карантине, не могли проходить обследования вовремя.

Большую роль в развитии онкологических заболеваний, по словам специалиста, играет образ жизни, работа, питание и доходы населения. Также значительную роль играет генетика, заключил Щепеляев.

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