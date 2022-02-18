Росздравнадзор проверит данные о пациентке в Орле, пролежавшей сутки на полу в палате

Фото: vk / Сергей Собянин

Росздравнадзор и правоохранительные органы проведут проверку после появления в Сети сообщений о ненадлежащем оказании медпомощи женщине в Орловской областной больнице. Также появилось видео, на котором пациентка лежит на полу в палате.

Кадры сделала дочь пенсионерки. На них видно, как женщина лежит на полу и не может встать. Инцидент случился еще в прошлом месяце. 1 января 65-летнюю орловчанку в крайне тяжелом состоянии доставили в областную больницу с воспалением кишечника. Через несколько дней она перестала отвечать на звонки родных. В медучреждение их не пускали.

4 января дочь пенсионерки тайно пробралась в палату к ней. Как оказалось, пациентка в одиночестве лежала в полураздетом виде на полу. Дочь женщины утверждает, что в таком положении ее мать провела больше суток, ведь именно столько она не отвечала на телефон, который лежал на тумбочке.

Дочь рассказала, что никто не извинился перед ее матерью за такое отношение. Отмечается, что сама пациентка встать не могла, потому что недавно перенесла COVID-19, который сильно сказался на ее здоровье.

— Еще 1 января, когда мы поступили, я поняла, что в этом медучреждении имеются проблемы. Около двух часов мы ждали, чтобы маме сделали УЗИ. Самое страшное, что в очереди сидел мужчина с циррозом печени, который буквально умирал от боли, но его обследовать тоже не спешили. Как только я начала снимать все происходящее на камеру, аппарат неожиданно заработал, — сообщила дочь пациентки порталу Lifedd.

В Федеральной службе по надзору в здравоохранении сообщили о проведении проверки в Орловской областной больнице по данному инциденту. Также проверки проводят региональное следственное управление СК РФ и прокуратура области.

Ситуацию прокомментировал Департамент здравоохранения региона. Там сказали, что с родными пациентки связались 4 января, им были принесены извинения.

СК начал проверку после смерти в белгородской больнице семи беременных женщин и их младенцев. Речь идет о Шебекинской центральной районной больнице (ЦРБ). Следователи должны связаться с родными погибших, изъять и проанализировать медицинскую документацию и назначить экспертизы.