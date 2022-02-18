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Синоптик предупредил о мокром снеге и дожде в Центральной России 18 февраля

Юлия Курганова

Общество
Синоптик предупредил о мокром снеге и дожде в Центральной России 18 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Температура будет на 10 — 11 градусов выше нормы в центре европейской части России в пятницу, 18 февраля. Она достигнет пяти градусов тепла, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице ниже нуля. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Завтра супертеплая погода, но радости от этого немного. Температура в Центре Европейской России будет повышаться до плюс трех — пяти градусов. Но будут низкие облака, осадки в виде мокрого снега и дождя. Дождик начнется во второй половине дня. Тепло ощущаться не будет, потому что порывистый ветер, и температура будет ощущаться, как минус два — три градуса, — рассказал он.

Он также отметил, что ветер будет сильным, до 22 метров в секунду, передает РИА Новости.

Синоптик пообещал москвичам 18 февраля апрельскую погоду. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в течение суток температура в Москве будет держаться на уровне плюс двух — плюс пяти градусов. Это, утверждает синоптик, аномально и на 10 градусов выше нормы для февраля.

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