Составлен топ-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

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Астрологи назвали знаки зодиака, которые отличаются особой жестокость и бессердечностью.

За характер Овнов отвечает их стихия — Огонь. Они доверчивы и уязвимы, но если задеть их гордость или обмануть чувства, то это сменяется выражением жестокости в адрес обидчика. Они будут бить в самое уязвимое место и наслаждаться страданиями человека. Их месть остановить трудно, они сохранят в памяти все мелочи, которыми не угодил им бывший друг, партнер, коллега или возлюбленный. Причем Овны не ограничиваются только словесной жестокостью, они бьют и по-настоящему. Так что драки и домашнее насилие со стороны Овнов — это не редкость.

Близнецы славятся, как общительные, окруженные друзьями и приятелями товарищи, им тяжело находиться в одиночестве. Но в этом и опасность — в толпе они могут выведать все и про всех. Так что чужие тайны для них не секрет, и они могут потом это использовать против человека. Близнецам также свойственна двойственность чувств. Сегодня они любят кого-то, а завтра без зазрения совести предадут. Они с легкостью изменяют и не видят в этом беды. Причем достучаться до них часто просто невозможно в силу их безмерного инфантилизма и зацикленности на себе. Возможно, они и не хотят зла, но своим бессердечием ранят близких.

Львы купаются в лучах чужого внимания и нуждаются в постоянном подтверждении со стороны, что они идеальны. Сами они считают так же. Но если что-то не по ним — жди беды. Львам свойственна берущаяся из ниоткуда ярость, они горды и презирают «недостойных». Нельзя переходить им дорогу, чтобы не обзавестись врагом на всю жизнь. Представители этого знака могут питать ненависть в адрес человека, который ничего плохого им не сделал. И подпитывают злобный огонь все новыми придирками в адрес бедолаги.

Репутация Скорпиона бежит впереди него. Все знают, что они упрямы и коварны, но представители этого знака еще и очень жестоки. И больше всего страдают от этого их близкие. Скорпионы ревнивы, подозрительны и злопамятны. Они не прощают измен, но сами частенько ходят налево. Об их мстительности можно слагать легенды. Они умеют вывернуть душу человека буквально наизнанку, потом заставить его поверить, что все в прошлом, а в самый неожиданный момент ужалить еще сильнее.

Чтобы подавить эту жестокость, следует одарить Скорпионов любовью — они нуждаются в ней. Именно ее отсутствие портит их характер еще больше.

Астрологи считают, что Козероги могут быть самыми бездушными из всех знаков зодиака. Они эгоисты, расчетливые и упрямые люди, которым не свойственны эмоции. Впрочем, последние они могут успешно разыгрывать на публику, когда идут к своей цели. Козероги любят власть и больше всего удовольствия приносит им подавление чужой воли. Если им попался сильный, уверенный в себе человек, они будут «копать» под него до тех пор, пока не сломят и его.

Есть у такого характера и некоторые плюсы — они не будут интриговать и сплетничать за спиной. Вместо этого они будут монотонно портить настроение, наносить удар за ударом, чтобы жертва даже не сомневалась, что это делается намеренно, сообщает Пятый канал.

Названы знаки зодиака, под которыми рождаются самые слабые мужчины. Мужчины, родившиеся под знаками зодиака Телец, Дева и Рыбы, зачастую являются слабыми кавалерами и взваливают все трудности семейной жизни на партнера. Об этом рассказали эксперты-астрологи.