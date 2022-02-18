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Депутаты Госдумы предложили создать реестр инфоцыган

Юлия Курганова

Общество
Депутаты Госдумы предложили создать реестр инфоцыган
Фото: Pixabay

Депутаты Государственной думы России по итогам совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров предложили создать реестр недобросовестных представителей отрасли, так называемых инфоцыган. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщила журналистам первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

— Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра инфоцыган. Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему, — рассказала она.

Парламентарий уточнила, что к следующему заседанию представители министерств и ведомств уже подготовят конкретные предложения, сообщает РИА Новости.

Блогер Надин Серовски высказалась по поводу обвинений в инфоцыганстве. Блогер-миллионник Надежда Серова рассказала о том, как относится к обвинениям в инфоцыганстве. Девушка запускала два марафона в Instagram, и прибыль одного из них составила 103 миллиона рублей.

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