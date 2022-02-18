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Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в Москве 18 февраля

Юлия Курганова

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Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в Москве 18 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 18 февраля, столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде пройдут небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один — три градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5 — 10 метров в секунду, местами с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха значительно ниже климатической нормы, облачно, влажно и ветрено, но аномально тепло.

Такие условия формируют погоду гипоксического типа, на которую ухудшением самочувствия могут отреагировать большинство метеозависимых людей. В группе риска те, кто страдает заболеваниями суставов, сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями с проявлениями кислородной недостаточности. Тяжело переносят погодные изменения лица с острыми заболеваниями или перенесшие в недавнем прошлом серьезные болезни.

В такие дни нужно быть более внимательными к своему здоровью, не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками, строго следовать советам врача и соблюдать рекомендованные лечебные методы.

Синоптик предупредил о мокром снеге и дожде в Центральной России 18 февраля. Температура будет на 10 — 11 градусов выше нормы в центре европейской части России в пятницу, 18 февраля. Она достигнет пяти градусов тепла, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице ниже нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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