Ученые назвали восемь признаков «омикрона» у привитых пациентов

Фото: depositphotos

У пациентов, которые привились от коронавируса обоими компонентами вакцины, могут проявиться восемь симптомов варианта COVID-19 «омикрон». Об этом говорится в заявлении ученых из Норвегии.

По их словам, речь идет о таких симптомах, как кашель, насморк, повышенная утомляемость, боль в горле и в голове, спазмы в мышцах, лихорадка и частое чихание.

Также у некоторых граждан может снижаться аппетит, пропадать восприятие запахов и вкусов и возникать дискомфорт при дыхании, передает Eurosurveillance.

Последствия от перенесенного штамма коронавируса «омикрон» могут быть столь же серьезными, как и после других вариантов. Об этом заявил замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Течение штамма может протекать легче, чем раньше, но также отмечаются уже известные последствия, уточнил он. «Омикрон», по его данным, поражает легкие, сердечно-сосудистую систему, а также головной мозг.

10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.