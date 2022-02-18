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Более 280 лифтов в рамках программы капремонта заменят в ВАО

Михаил Алимов

Город
Более 280 лифтов в рамках программы капремонта заменят в ВАО
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На востоке столицы по программе капитального ремонта заменят 283 лифта. Их срок службы превысил 25 лет.

В доме 7 на 2-й улице Бухвостова установят сразу 11 новых подъемников. В двух зданиях лифты обслуживают 22 этажа. Это здания на Новокосинской улице (дом 20, корпус 1 и дом 24, корпус 1).

Самым старым зданием стала пятиэтажка в районе Соколиная Гора на 5-й улице Соколиной Горы — дом 27, корпус 1. Она построена в 1952 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого специалисты компании «Мослифт» заменили лифты в жилом здании на Онежской улице в САО Москвы по программе Фонда капремонта. Старые лифты, которые проработали в доме 25 лет, заменили на новые безопасные «Стрижи» с керамическим покрытием в кабинах. Благодаря керамическому покрытию лифты становятся более устойчивыми к царапанию и истиранию. Кроме того, с такой поверхности с легкостью можно удалить любой рисунок или наклейку.

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