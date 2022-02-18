Сергунина: Москва стала участником международного совета по устойчивому туризму

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва стала первым российским городом — участником Глобального совета по устойчивому туризму (Global Sustainable Tourism Council — GSTC). Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Членство столицы в этой международной организации простимулирует представителей отрасли активнее внедрять принципы устойчивого туризма. Для Москвы как современного мегаполиса важно придерживаться устойчивого развития во всех ключевых сферах, в том числе туристической, — рассказала она.

По словам Сергуниной, до пандемии роль туристической сферы в экономике столицы росла с каждым годом. Так, в 2019-м туриндустрия принесла в бюджетную систему Москвы 147 миллиардов рублей. Сейчас в ней и смежных отраслях трудятся полмиллиона человек.

GSTC разрабатывает критерии устойчивости для туристического рынка. Эти критерии включают в себя социально-экономические, культурные и экологические аспекты.

Уже сейчас многие представители отрасли в Москве придерживаются принципов устойчивого туризма: уделяют особое внимание озеленению, экономно расходуют ресурсы, поддерживают местных производителей, знакомят гостей столицы с местной культурой и кухней. Например, ряд московских отелей отказались от пластиковой упаковки для мыла и других туалетных принадлежностей.

Международные эксперты неоднократно отмечали результаты Москвы по внедрению принципов устойчивого развития в разных сферах. Осенью прошлого года Москва заняла первое место в категории «Государственное управление в сфере ESG» европейского рейтинга «Города будущего: индекс ESG-инноваций».

В феврале 2022 года Москва вошла в тройку лидеров рейтинга ООН-Хабитат. Представители международной организации высоко оценили достижения города в сфере науки и технологий, культуры, здравоохранения, образования, безопасности и благоустройства.

До этого Сергунина рассказала, что Московский экспортный центр организует в 2022 году участие столичных компаний в 10 международных выставках по всему миру. Мероприятия пройдут в Великобритании, Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте и других странах.