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Открыта регистрация на участие в спартакиаде «Моспром»

Михаил Алимов

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Открыта регистрация на участие в спартакиаде «Моспром»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице открылась регистрация на участие в спартакиаде «Моспром». Между собой будут состязаться работники промышленных предприятий и студенты технических вузов. Соревнование пройдет с июля по сентябрь.

— В 2022 году спартакиада «Моспром» состоится уже в четвертый раз. Интерес к состязаниям продолжает расти с каждым годом, команд становится все больше, появляются новые дисциплины. Так, в прошлом году из 95 предприятий-участников 24 соревновались впервые. Спортивный список дополнили плавание и киберспорт. В этом году — бильярд. Рассчитываем, что он привлечет еще больше спортсменов, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Отборочный турнир состоится с 16 июля по 10 сентября. Полуфинальные встречи пройдут 17 сентября, а финалисты сразятся за победу 24 сентября в «Лужниках», передает официальный сайт мэра Москвы.

Зарегистрироваться для участия и узнать больше новостей можно на сайте спартакиады.

Еще одно спортивное мероприятие пройдет в Подмосковье. Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» проведут в Пушкине. В соревнованиях примут участие представители разных регионов России и 13 стран. Всего будет разыграно более 600 комплектов наград.

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