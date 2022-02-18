«Одноклассники» открыли грантовую программу поддержки НКО и благотворительных фондов

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«Одноклассники» объявили о старте грантовой программы для НКО и фондов, которые занимаются благотворительностью.

Каждый квартал социальная сеть будет выбирать 15 фондом, которым по результатам конкурса будут начисляться по 15 тысяч рублей на счет в рекламном кабинете соцсети.

Для участия в конкурсе нужно быть партнером сервиса «Добро» Mail.ru и иметь группу в «Одноклассниках».

Оставить заявку на участие можно с помощью личного сообщения в группу «Социальные проекты ОК».

Первый этап приема заявок будет проходить в период с 20 по 28 февраля.

Список фондов, которые победили в конкурсе, будет объявлен 2 марта.

9 февраля социальная сеть «Одноклассники» представила новые способы защиты от нежелательного контента в личных чатах и Центр безопасности переписок, в котором можно найти правила общения. В Центр пользователи смогут зайти через официальные сервисные уведомления в своих сообщениях. Там же можно будет настроить степень приватности страницы. Кроме того, теперь все фотографии с интимным содержанием будут «размываться» в переписках. Пользователи смогут сами решать, хотят ли они просматривать подобный контент.