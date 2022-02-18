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Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу на ОИ в ски-кроссе

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу на ОИ в ски-кроссе
Фото: РИА Новости

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине в ски-кроссе. Об этом стало известно в пятницу, 18 февраля.

Таким образом спортсмен принес в копилку национальной сборной 27-ю медаль.

На первом месте по итогам соревнования оказался фристайлист из Швейцарии Райан Регез.

На второй строчке также расположился швейцарец Алекс Фива.

Накануне российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Честь национальной команды на соревновании отстаивали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Первое место по итогам эстафеты досталось команде из Швеции, которая показала время 1 час 5 минут 44,6 секунды. Российские спортсменки отстали от шведок на 24,7 секунды.

4 февраля в Пекине начались XXIV зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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