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Эксперты поделились впечатлениями от триумфального проката российских фигуристок

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Эксперты поделились впечатлениями от триумфального проката российских фигуристок
Фото: Telegram/olympic_russia

Фигурист, заслуженный мастер спорта РФ Александр Энберт высказался о прокате российских спортсменок в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Он поздравил фигуристку Анну Щербакову с золотой медалью Олимпийских игр.

— Конечно, я безмерно рад за Анну Щербакову. Действительно, сегодня прекрасное катание: и вдохновенно, и чисто, и на самом деле на подъеме, — оценил прокат олимпийской чемпионки Александр Энберт в комментарии ФАН.

Он также отметил, что прекрасную форму продемонстрировала Александра Трусова. Ей удалось установить невероятный рекорд, и неизвестно, сможет ли кто-то побить его в будущем.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров также отметил прекрасные прокаты Щербаковой и Трусовой, но добавил, что они не находились под таким давлением, как Камила Валиева. На ее неудачное выступление повлияли скандал с допингом и лидерство после короткой программы. Костомаров отметил, что у Валиевой есть все шансы завоевать золото на следующей Олимпиаде.

— У нее все данные и шансы — и физические, и как она катается, и как она технична, и артистична. У нее есть все шансы взять свое золото, — подчеркнул Костомаров в комментарии «360».

Накануне Анна Щербакова стала победителем Олимпиады, второе место досталось Александре Трусовой, Камила Валиева осталась четвертой.

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