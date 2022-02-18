Мишустин назначил главой Роспатента замглавы ведомства Зубова

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Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Юрия Зубова на пост главы Роспатента. До этого он был заместителем руководителя ведомства.

— Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности стал Юрий Зубов, — сообщили в Telegram-канале кабмина.

Зубов родился в столице 20 апреля 1979 года. В период с 2008 по 2012 год он работал начальником отдела науки, инноваций и информационных технологий Департамента науки и образования Минкульта РФ. В свое время он был награжден почетной грамотой министерства за активное участие в VII Тверском социально-экономическом форуме «Информационное общество».

29 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). На должность заступит Алексей Дружинин.

Алексей Дружинин родился в 1973 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». В 2004–2005 годах был начальником правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. После этого работал в Министерстве транспорта. Является государственным советником второго класса.